Лукашенко заявил о необходимости уходить от концентрации власти в одних руках

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в текущей внешнеполитической ситуации необходимо уходить от концентрации власти в республики в одних руках

«Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовал», - приводит БелТА слова белорусского лидера, указав на митинги, которые прошли в республики ранее.

По его словам, теперь эта опасность ушла. Лукашенко заявил, что сегодня уже не середина 90-х, когда была «катастрофа» и «никто не знал, что делать и куда идти». «Да, был риск отдать одному человеку такую Конституцию в руки. Но вроде мы ничего сверхвредного для народа не сотворили. А создали государство и нам надо его защитить. И надо уйти от большой концентрации сейчас власти в одних руках», - заявил он

Белорусский лидер отметил, что теперь белорусскому народу нужен новый основной закон – «Конституция нужна Лукашенко».

Как писал сайт kp.ru, президент Белоруссии намерен обратиться с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию в январе текущего, а в феврале запланировано проведение референдума по Конституции республики.