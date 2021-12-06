Лукашенко заявил, что РФ не собирается «нападать» на Украину, это придумано, чтобы «молотить Россию»

Лукашенко заявил, что Запад "навешивает ярлыки" на Россию. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко в понедельник 6 декабря заявил о безосновательности обвинений со стороны Запада в отношении России, что она якобы собирается напасть на Украину. По мнению белорусского президента, на Запад «повесил ярлык» на Россию. Он отметил, что планы НАТО в регионе неприемлемы как для России, так и для Белоруссии.

«Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом», - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

По мнению Александра Лукашенко, развязка ситуации должна наступить в течение месяца.

«Еще многое поменяется за этот месяц. Вы еще многое увидите. Мы увидим вот эту развязку от Черного до Балтийского моря, к чему придем», - заявил он.

«Поэтому какие-то развязки - я думаю, очень большие - будут и после Нового года», - резюмировал Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия поддержит Россию в случае нападения на нее Украины.

«Если мы, не дай Бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке – экономически, юридически, политически будем с Россией», - сказал он.