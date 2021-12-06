ВЦИОМ: большинство россиян выступили против шуток над церковью и историей России

Большинство россиян выступили против шуток над церковью и историей России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно опросу ВЦИОМ, 70% россиян выступают против шуток над историей России. Также граждане посчитали неуместными шутки над церковью (80%).

91% респондентов раскритиковал юмор про особенности здоровья других людей. 77% опрошенных заявили, что негативно относятся к черному юмору.

При этом 40% россиян считают, что в большей степени обладают чувством юмора. 45% - в некоторой степени, 9% - только в малой степени. Только 4% считают, что у них отсутствует чувство юмора.

Среди наиболее популярных среди россиян юмористических передач оказались Comedy Club, КВН и «Уральские пельмени».

В 2018 году социологи выяснили, что россияне считают самыми смешными шутки таких юмористов, как Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (19%) и Владимир Винокур (11%). При этом взрослые россияне, проживающие в столице нашей страны, предпочитают юмор Задорнова (18%) и Михаила Жванецкого (16%), а представители молодого поколения чаще смеются над шутками Павла Воли (19%) и Гарика Харламова (10%) из Comedy Club. Пожилым же людям больше всего импонирует Евгений Петросян (32%).