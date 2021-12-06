В Выксе прохожие спасли двух подростков, провалившихся под лед

Тонущих детей спасли прохожие Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нижегородской области прохожие спасли подростков, провалившихся под лед. Инцидент произошел в Выксе в минувшие выходные на Верхнем пруду.

Случайный очевидец запечатлел ЧП на видео и выложил его в социальную сеть. На кадрах можно увидеть, что мальчики прошли не слишком далеко по ледяной корке, когда один из них упал, а другие два бросились на помощь.

Вот только спасательная операция проходила не как положено – в положении лежа, наоборот, мальчики приближались к полынье стоя, из-за чего вскоре лед треснул еще под одним подростком, сообщает новостной портал NewsNN.

На помощь горе-спасателям пришли неравнодушные прохожие, которые и спасли мальчишек, вытащив их на берег.

Настоящая зима с крепкими морозами в Нижегородской области еще не наступила, однако рыбаки уже стали выходить на лед. Таким образом за последние две недели в регионе погибли три человека, еще троих удалось спасти.