Сбербанк второй раз за месяц повысил ставки по ипотечным программам

Сбербанк повысил процентные ставки по ипотечным программам уже второй раз в течение месяца. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во второй раз за месяц повышаются ставки по ипотеке в Сбербанке. Это следует из материалов, опубликованных на сайте банка. Так, на 0,2 процентного пункта повысилась ставка по ипотеке на вторичное жилье. Теперь она составляет 9,3 процента. Ставка по ипотеке на новостройки также составляет теперь 9,3. Она повышена на 0,5 процентного пункта.

Увеличена и стоимость рефинансирования ипотеки. Теперь ставка составляет 9,6 процента годовых (ранее – 8,6 процента). С 9,6 до 9,9 процента выросли ставки по ипотечным кредитам на строительство индивидуального жилого дома и с 8,8 до 9,8 процента – на покупку недвижимости за городом.

Как сообщалось на kp.ru, Сбербанк повышал ставки по ипотеке 15 ноября. С последнего повышения ставок прошло менее месяца. Тогда почти во всех случаях рост составил менее одного процентного пункта. Исключение составляет только ставка по программе покупки комнаты. Она увеличилась с 7,3 до 8,7 процента.