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Звезды6 декабря 2021 9:44

Филиппу Киркорову грозит административный арест за неуплату 90 дорожных штрафов

Судебные заседания назначены на 14 декабря 2021
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы составили на певца Филиппа Киркорова 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов. Теперь артисту грозит административный арест. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщила пресс-служба суда.

«К мировому судье судебного участка №422 Таганского района г. Москвы поступило 90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушениях», - передает РИА Новости заявление пресс-службы Таганского суда Москвы.

Уточняется, что судебные заседания назначены на 14 декабря текущего года.

В пресс-службе суда также сообщили, что по каждому из протоколов, которые были выписаны московской госавтоинспекцией, певцу грозит наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы, однако не менее одной тысячи рублей, либо же административный арест до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов.