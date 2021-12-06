Исследование: 40% самозанятых в России получают более 60 тысяч рублей в месяц Фото: Мария ЛЕНЦ

Аналитики платформы Яндекс.Про и онлайн-сервиса услуг YouDo выяснили, что около 40% самозанятых в России получают более 60 тысяч рублей в месяц.

Среди причин, по которой граждане выбирают самозанятость, аналитики отметили возможность самому формировать график работы (57,5%) и низкие налоговые ставки (42,5%), передает "Газета.ru".

Ранее президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин заявил, что число самозанятых в России за 2021 увеличилось на миллион человек. По его словам, сейчас в РФ числится около 3,3 млн самозанятых, передает ФАН.

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров отметил, число самозанятых сравнялось с количеством индивидуальных предпринимателей.

"Больше 3,5 миллиона человек самозанятых. У нас индивидуальных предпринимателей тоже около 3,5 миллиона. Налоговый режим - это статус. Индивидуальный предприниматель тоже может быть самозанятым. Но для смысла всё равно это важно", - цитирует главу ведомства Life.ru