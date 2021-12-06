Конгрессмен США посоветовал Байдену «не играть мускулами» на переговорах с Путиным

Джо Байден Фото: REUTERS

Председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит призвал американского лидера Джо Байдена «не играть мускулами» на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.

- У вас не получится сдержать его (Путина), играя мускулами, обещая ему военную конфронтацию и поражение в Восточной Европе, — цитирует политика газета Defense News.

По мнению Смита, вместо этого Байдену нужно сконцентрироваться на санкциях и дать понять, что США и ее союзники готовы заставить России «заплатить высокую цену экономически».

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Джо Байден с нетерпением ждет предстоящие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В интервью телеканалу MSNBC она отметила, что беседа двух президентов «будет очень важная». Замены прямому диалогу лидеров России и США быть не может, подчеркнула Жан-Пьер. По словам представителя Белого дома, политики намерены обсудить широкий круг вопросов.