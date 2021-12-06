Волонтеры поддержали инициативу страхования жизни и здоровья добровольцев

Инициативу страхования волонтеров вчера на церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе - 2021» поддержал президент Владимир Путин. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС.

Представители добровольческих движений считают страхование здоровья и жизни волонтеров правильным и ответственным шагом. Об этом 6 декабря заявил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. По его мнению, введение страховки для добровольцев на законодательном уровне – это показатель ответственности и заботы государства по отношению к людям, которые бескорыстно занимаются важной и нужной работой. Напомним, инициативу страхования волонтеров вчера на церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе - 2021» поддержал президент Владимир Путин.

- Люди, которые принимают для себя решение помогать другим в сложных ситуациях, по своей природе никогда не ждут в ответ материальной поддержки. Они поступают так совершенно искренне и бескорыстно, - подчеркнул глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. - Для волонтеров «Молодежки ОНФ», которые работали в зонах ЧС, Народный фронт брал эти вопросы на себя. Мы в каждом случае делали для них страховку, и опыт показывает, что проявлять заботу о добровольцах правильно и человечно по отношению и к самим волонтерам, и к их родным и близким. Поэтому закрепление страхования жизни и здоровья добровольцев на законодательном уровне - абсолютно верное решение.

По словам депутата Государственной думы, руководителя проекта Народного фронта «Поиск» Олега Леонова, участвуя в розыске пропавших людей, добровольцы работают в тех же условиях, что и сотрудники оперативных служб. На волонтеров распространяются те же риски, что и на спасателей, поэтому очень важно защитить их жизнь и здоровье.

- Страхование добровольцев, работающих в рисковых зонах, – очень важная государственная программа. Мы, люди, которые являются добровольцами на поисках пропавших людей в природной среде, работаем бок о бок с оперативными службами, выполняем тот же функционал, и на нас распространяются те же риски – если что-то пойдет не так, - отметил Олег Леонов. - Конечно же, мы огромное внимание уделяем безопасности. Но если что-то случится, добровольцы должны знать, что они защищены, застрахованы, что если случится непоправимое, то они получат компенсацию от государства – это очень важно. И для их мотивации, и для осознания того, что государство понимает их важность и о них заботится. Причем в нашем случае очень важно, что добровольцы должны быть застрахованы не вообще, а именно на время проведения поиска, начиная от момента выезда на поиск, заканчивая возвращением.

Напомним, выступая на церемонии вручения премии #МыВместе, президент России Владимир Путин пообещал поддержать все начинания волонтеров, в том числе страхование добровольцев.

- Личное, глубокое понимание проблем, болевых точек все чаще выводит добровольческие инициативы на новый уровень, уровень принятия системных государственных решений. Конечно, я поддержу все ваши начинания, в том числе работу в органах государственной власти по поддержке волонтерского движения, в том числе это касается страхования добровольцев, - заверил глава государства.

Законопроект об обязательном страховании волонтеров в Госдуму собирается внести партия «Единая Россия». Речь идет о четырех направлениях добровольческой деятельности: поиске пропавших людей, тушении пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций и работе в «красных зонах» ковидных больниц. Проект закона о страховании волонтеров единороссы готовят совместно с Ассоциацией волонтерских центров.