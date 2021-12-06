Глава Амурской области Василий Орлов поручил закладывать системы безопасности в проекты благоустройства дворов и парков

На благоустройство Бамовского Арбата в Тынде и парка в городе Циолковском из регионального бюджета выделили 112,7 миллиона рублей. Фото: пресс-служба Правительства Амурской области.

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил закладывать системы безопасности в проекты благоустройства дворов и парков. Глава региона подчеркнул, что при их проектировании необходимо учитывать системы видеонаблюдения, а также систему «Безопасный город». В понедельник, 6 декабря в регионе подвели итоги реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Губернатор Василий Орлов отметил, что министерство ЖКХ области и главы муниципалитетов проделали масштабную работу по благоустройству территорий. Незначительные оставшиеся работы, запланированные на текущий год, будут закончены в течение декабря. Всего в этом году на формирование комфортной городской среды было выделено более 508 миллионов рублей.

- Темпы набраны неплохо, видно, что при реализации новых проектов учитывается наработанный опыт. Хочу отметить, что работа непростая, количество объектов большое, везде нужен соответствующий контроль. Вместе с тем, хотел бы обратить внимание специалистов и глав территорий, где уже реализованы проекты благоустройства: очень важно обеспечить сохранность конструкций и облагороженных мест отдыха. В обязательном порядке при проектировании должна быть учтена система видеонаблюдения, а также интегрированная система «Безопасный город». Это принципиально важно, - подчеркнул Василий Орлов.

К 1 декабря в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Приамурье благоустроили 71 территорию - 56 дворовых и 15 общественных. Это на 10 территорий больше чем планировалось. На их реконструкцию было направлено 270,6 миллиона рублей. На благоустройство Бамовского Арбата в Тынде и парка в городе Циолковском выделили 112,7 миллиона рублей. Еще 109,7 миллиона рублей пошли на поддержку городских округов с учетом участия граждан в решении вопросов развития городской среды. До конца декабря в рамках этого проекта будут закончена работа на 26 объектах, в том числе будут оборудованы 10 пешеходных зон, 14 детских и спортивных площадок и два парка.

Особую поддержку в 2021 году получил Белогорск. Город стал пилотной территорией, на которой в рамках новой программы было благоустроено 12 дворов. Финансирование велось с участием региональной субсидии плюс дополнительно 1 территория за счет средств местного бюджета. На поддержку этого проекта из регионального бюджета выделили 15 миллионов рублей.

Всего в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» до 2025 года в Амурской области будет благоустроено 268 территорий, в том числе не менее 82 общественных. С 2019 года в регионе удалось привести в порядок удалось 45 общественных пространств.