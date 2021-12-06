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Здоровье6 декабря 2021 10:07

Мурашко заявил, что 85% переболевших COVID-19 после выздоровления обращаются за дополнительной медпомощью

Министр здравоохранения назвал необходимостью диспансеризацию пациентов, перенесших ковид
Мария ПАВЛОВА
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Министр здравоохранения РФ заявил о 85 процентах перенесших ковид, которым после выздоровления требуется иная медпомощь.

Министр здравоохранения РФ заявил о 85 процентах перенесших ковид, которым после выздоровления требуется иная медпомощь.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После перенесенного COVID-19 около 85 процентов пациентов вскоре после выздоровления обращаются за дополнительной медпомощью. Об этом на открытии «Российской недели здравоохранения-2021» в понедельник 6 декабря заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Вдумайтесь, после перенесенной новой коронавирусной инфекции, 85% переболевших обращаются за медицинской помощью в раннем периоде уже после излечения», - сказал Мурашко.

Министр подчеркнул важность государственной программы по углубленной диспансеризации.

«Мы видим высокую потребность и в скрининговых процедурах - прохождение диспансеризации пациентами, перенесшими новую коронавирусную инфекцию», - отметил он.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Михаил Мурашко рассказал о сохранении высокого риска угрозы жизни и здоровью человека в течение полугода после перенесенной коронавирусной инфекции.

В июле 2021 года в стране была запущена углубленная диспансеризация, которая показана людям, перенесшим коронавирус. Она призвана оценить состояние пациента и вовремя выявить у него обострение хронических заболеваний, если таковое произойдет.