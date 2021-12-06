Лавров заявил о попытках США подорвать сотрудничество России и Индии по С-400

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва видит попытки Вашингтона подорвать сотрудничество России и Индии по системам ПВО С-400. Такое заявление в понедельник, 6 декабря, сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр отметил, что данная сделка «имеет не только символическое, но и очень важное практическое значение» для Нью-Дели в вопросе обороноспособности.

«Сделка выполняется. Мы видим со стороны США попытки подорвать это сотрудничество и заставить Индию подчиняться американским приказам, следовать американскому видению того, как этот регион должен развиваться», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также заявили, что в ходе прошедший сегодня, 6 декабря, встречи в Нью-Дели и заседания в формате 2+2 было вновь отмечено, что отношения России и Индии носят характер привилегированного стратегического партнёрства.

Напомним, в начале октября 2018 года в ходе российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 «Триумф». Согласно контракту, Нью-Дели получит пять полковых комплектов до конца 2024 года.