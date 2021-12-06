Стоимость ремонта в России выросла на 20 процентов с начала 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аналитики агентства INFOLine заявили, что ремонт жилья в России с начала 2021 года подорожал на 20 процентов и стал одним из самых высоких за всю историю наблюдений.

Специалисты отмечают, основная причина изменения цен - подорожание стройматериалов из-за их дефицита и дефицит рабочей силы из-за оттока мигрантов, который вызвал увеличение цен на услуги рабочих.

"На фоне не так динамично растущих доходов населения уже далеко не все домохозяйства смогут позволить себе приобретение строительных материалов, товаров для дома в силу их дороговизны", - пояснил гендиректор агентства Иван Федяков в беседе с "Российской газетой".

Финансовый эксперт и инвестор Умид Бадрутдинов рассказывал, как заработать на недвижимости.

"Инвестировать в недвижимость выгодно всегда. Полученная прибыль может быть небольшой, но значительной, если сравнивать с суммой, полученной по банковскому вкладу", - цитирует эксперта телеканал "360".

Ранее стало известно, что почти 70% россиян предпочитают покупать квартиры на первичном рынке и только 3% приобретают жильё полностью готовое к заселению, передает RT.