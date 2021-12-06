Адвокат Киркорова после сообщений о штрафах заявил, что артист пользуется услугами личного водителя

Адвокат Киркорова опроверг сообщения о 90 штрафах за нарушения ПДД Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский заявил, что артист не ездит за рулём, а пользуется услугами личного водителя и сравнил обвинения с заявлениями лидера французской группы Space Дидье Маруани, обвинявшего Филиппа Киркорова в плагиате песен.

"Во-первых, Филипп не ездит за рулём. Вы, наверное, наслушались композитора [Дидье] Маруани, который считает, что если Филипп поёт песни, то он и автор. Филипп практически никогда не ездит за рулём, он с водителем ездит, так удобно", - заявил правозащитник в беседе с NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что Филиппу Киркорову грозит административный арест за неуплату 90 дорожных штрафов. Об этом рассказали в пресс-службе судебного участка №422 Таганского района г. Москвы. Уточняется, что судебные заседания назначены на 14 декабря текущего года.