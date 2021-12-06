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Политика6 декабря 2021 10:38

Лавров заявил, что попытки США расширить формат AUKUS не будут способствовать стабильности в регионе

Глава МИД РФ указал на заявления Вашингтона о том, что Япония и Южная Корея должны присоединиться
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей Лавров.

Сергей Лавров.

Фото: REUTERS

США пытаются расширить заключенного трехстороннего военного соглашения между Лондоном, Вашингтоном и Канберрой (AUKUS), Москва сомневается, что это будет способствовать стабильности в регионе. Такое заявление в понедельник, 6 декабря, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сейчас (США) будут пытаться его (AUKUS) расширять, уже были заявления, что Япония должна присоединиться, что Южная Корея должна присоединиться. У меня есть серьезные сомнения, что это будет помогать делу мира и стабильности», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее Лавров заявил, что AUKUS а также четырехсторонний диалог по безопасности США, Индии, Японии и Австралии (Quad) размывают многолетние универсальные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, существующие под эгидой Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).