Главком ВСУ назвал армию Украины одной из лучших в мире

На Украине назвали армию страны одной из лучших в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что украинская армия является одной из лучших в мире.

- За 30 лет вооруженные силы прошли сложный путь своего развития. А война заставила нас измениться. Мы сдержали враждебное наступление и надежно обороняем государство. Более того, мы готовы к любым вариантам развития ситуации с безопасностью. Нам доверяют и верят в нас. Именно это придает сил приближать победу, — цитирует Залужного пресс-служба Министерства обороны страны.

По его мнению, украинская армия сейчас является одной из лучших в мире, и ее высоко оценивают союзники Киева. Залужный отметил, что будущее армии Украины связано с Североатлантическим альянсом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих незалежной с Днем Вооруженных сил Украины, заявив, что украинская армия является высокоорганизованной боевой структурой, способной «сломать любые захватнические планы врага». В своей поздравительной речи Зеленский заявил, что настоящая история развития армии Украины «достигает нескольких столетий». По его словам, украинская армия сформировалась в «тяжелых, кровавых войнах и вооруженных конфликтах прошлого», взяв «лучшие национальные военные традиции». Зеленский также заявил, что в день своего профессионального праздника украинские военные продолжают защищать суверенитет и свободу государства от «российской агрессии».