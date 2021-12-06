Российский экологический оператор опроверг рост тарифа на вывоз отходов из-за новых правил Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский экологический оператор (РЭО) и компании отрасли опровергли сообщения о возможном росте тарифа за вывоз мусора из-за решения о перераспределении трат региональных операторов на транспортировку отходов.

Ранее газета «Известия» сообщила, что возросшая финансовая нагрузка на регоператоров может вызвать повышение стоимости услуг для граждан.

В пресс-службе РЭО опровергли эту информацию, отметив, что эксперты оператора подготовили проект постановления после обращений регоператоров, а также соответствующего анализа правоприменительной практики. Отмечается, что данный проект способен помочь перераспределить траты региональных операторов на транспортировку отходов.

«Сделать это предлагается за счет строительства мусороперегрузочных станций. Платежи за вывоз мусора из-за этого не вырастут, так как перераспределение средств будет происходить внутри тарифа», - говорится в заявлении РЭО.

Оператор пояснил, что сэкономленные средства позволит возможность закладывать на строительство мусороперегрузочных станций, а перераспределение средств внутри валовой выручки поможет нарастить инфраструктуру для раздельного сбора мусора.