Ипотеку Сберу теперь можно возвращать до семидесятипятилетнего возраста

Отныне ипотечный кредит по программе «Жилищный кредит по двум документам» в Сбере доступен клиентам, которые планируют отдать заём к 75-му дню рождения. «Мы вновь расширяем возможности для получения ипотеки по двум документам. Ранее максимальный возраст не должен был превышать 65 лет к моменту возврата кредита по договору. На это есть спрос со стороны заемщиков, люди обращаются в банк с вопросами о повышении возраста, чтобы получить возможность взять ипотеку», — прокомментировал новшество Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

Помимо этого нововведения Сбер при подаче заявки на заключение ипотечного договора отныне не требует наличия обязательной постоянной прописки. В паспорте заемщика может стоять штамп и о временной регистрации.

Николай Васёв рассказал, что в финансовой организации отмечают стабильный спрос на ипотечный кредит по двум документам. Поэтому принято решение сделать такой кредит ещё доступнее для большего количества россиян, желающих приобрести жильё.

Ипотечный кредит по двум документам выдаётся в Сбере по ставке от 5%. Первоначальный взнос при этом должен составлять не менее 20 процентов. Срок кредита — до 30 лет.

В сервисе Домклик, чтобы подать заявку на ипотеку по программе «Жилищный кредит по двум документам», потребуются только паспорт и любой другой документ из списка: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего или сотрудника федеральных органов власти.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

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