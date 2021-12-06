Карл Нехаммер дал присягу как новый канцлер Австрии

Карл Нехаммер даст присягу как новый канцлер Австрии Фото: REUTERS

В понедельник, 6 декабря новый лидер Австрийской народной партии Карл Нехаммер принёс присягу как канцлер Австрии.

Президент республики Ван дер Беллен также привел к присяге новых министра внутренних дел, глав министерств образования и финансов, выбранные из числа Австрийской народной партии.

Напомним, в минувший четверг, 2 декабря, экс-канцлер Австрии Себастьян Курц официально объявил о своем уходе с поста председателя Австрийской народной партии, входящий в правящую коалицию. Кроме того, он заявил и о своем уходе из политики.

В тот же день Александер Шалленберг, ставший после отставки Курца новым главой австрийского правительства, заявил о своем намерении оставить свой пост канцлера после того, как его предшественник сообщил об уходе.

На следующий день, 3 декабря, министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что президиум правящей Австрийской народной партии избрал его новым председателем, и он стал кандидатом на пост канцлера республика.