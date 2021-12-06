В Госдуме предложили учредить региональные награды для волонтеров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Замглавы думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова направила в 46 субъектов России запрос с предложением учредить региональных награды для волонтеров.

"Добровольцы сегодня - люди, которым доверяют, которые вдохновляют и ведут за собой. Именно их, добрых, бескорыстных, действующих по велению сердца, и нужно награждать такими знаками отличия. Это хороший способ сказать им спасибо за оказанную помощь и неравнодушие", - цитирует парламентария "Ридус".

Амельченкова отметила, что 39 регионов уже утвердили профильные награды и призвала остальных губернаторов присоединиться к ним.

Ранее волонтеры поддержали идею закрепления страхования жизни и здоровья добровольцев на законодательном уровне.

"Это станет показателем того, насколько деятельность волонтеров необходима людям и как сильно она ценится в обществе", - заявил председатель Российского Красного Креста "Известиям".