Премьер Греции планирует обсудить с Путиным в Сочи сотрудничество в энергетике и туризме

Кириакос Мицотакис Фото: REUTERS

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным сотрудничество в сферах энергетики, туризма, культуры и образования, сообщил официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.

«В среду премьер будет находиться в Сочи, где состоится его первая встреча в качестве премьер-министра с президентом России. У двух лидеров будет возможность обсудить темы отношений двух стран с акцентом на сотрудничество в сферах энергетики, туризма, культуры и образования», – сказал представитель правительства Греции на брифинге.

Инокому отметил, что греческая дипломатия в сфере энергетики «значительно усилила геостратегическую позицию Афин и эффективно способствует продвижению национальных интересов Греции». Также политики обсудят международную повестку, сообщил он.

Как писал сайт kp.ru, премьер-министр Греции посетит Россию в среду, 8 декабря.