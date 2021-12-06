В Германии заявили, что "Северный поток -2" не примут в эксплуатацию до завершения сертификации

В ФРГ заявили, что "Северный поток -2" не примут в эксплуатацию до завершения сертификации Фото: REUTERS

Газопровод «Северный поток - 2» не может быть принят в эксплуатацию до завершения сертификации в Германии. Такое заявлении сделали в Министерстве экономики ФРГ.

Представитель ведомства заявил, что процесс сертификации газопровода приостановлен, а принять его в эксплуатацию можно только после завершения данного процесса. «Сертификация пока не завершена. Пока этого не произошло, "Северный поток - 2" не может быть принят в эксплуатацию», - сказал он.

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт отметил, что не хочет спекулировать по вопросу Nord Stream 2, напомнив, что позиция немецкой стороны известна.

Напомним, «Северный поток – 2» является магистральным газопроводом из России в Германию, проложенным через Балтийское море. Протяженность трубопровода по двум ниткам составляет 2468 км. В текущем году его строительство было успешно завершено.

Как писал сайт kp.ru, ранее немецкое правительство призвало Конгресс США не вводить санкции в отношении «Северный поток – 2». В документе, направленном кабинетом министров ФРГ, говорится, что ограничения могут подорвать доверие к Вашингтону и нанести ущерб трансатлантическому единству.