Путин заявил, что Россия относится к Индии как к великой державе с дружественным народом

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия относится к Индии как к великой державе с дружественным народом. Такое заявление в понедельник, 6 декабря, сделал российский лидер Владимир Путин, который прибыл с официальным визитом в Нью-Дели.

«Мы относимся к Индии как к великой державе с дружественным нам народом и с замечательной историей наших отношений», - заявил глава государства.

Путин также отметил, что отношения двух государств «развиваются, устремлены в будущее». Так, он указал на то, что в 2020 году у России и Индии наблюдался спад товарооборота на 17,5%, а за первые девять месяцев этого года рост составил уже больше 38.

Кроме того, российский лидер отметил, что Россия и Индия развивают отношения в военной сфере, проводят совместные учения и будут дальше работать в этом направлении.

Напомним, в понедельник, 6 декабря, в Нью-Дели состоялись переговоры индийского и российского министров обороны, а также глав Министерства иностранных дел России и Индии. Страны подписали несколько соглашений, контрактов и протоколов о военном сотрудничестве и стрелковом оружии