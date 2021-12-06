Эпидемиолог ВОЗ объяснил распространение омикрон-штамма ростом авиаперевозок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и президент Международной федерации тропической медицины, профессор Сантьяго Мас-Кома заявил, что быстрое распространение омикрон-штамма в мире обусловлено ростом международных авиаперелетов, наблюдавшимся в последние месяцы.

"В настоящее время число случаев заболевания внутри каждой страны, где была зафиксирован омикрон-штамм, слишком мало, чтобы сделать обоснованный вывод о том, будет ли эта разновидность такой же или более способной к быстрому распространению, как дельта, и породит ли она новую волну пандемии", - добавил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Эпидемиолог также призвал продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и прививаться от коронавирусной инфекции.

Напомним, у двух россиян, которые прилетели вывозным рейсом из ЮАР, обнаружили штамм коронавируса "Омикрон", передает "Москва 24".

Ранее Роспотребнадзор ранее постановил, что граждане России, которые находились в поездке в ЮАР, по возвращении обязаны пройти 14-дневный карантин, сообщает РИАМО.