РАН не видит необходимости модифицировать российскую вакцину под «омикрон»

В России ученые не видят необходимости модифицировать вакцину под "омикрон"-вариант ковида, но могут сделать это за две недели. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Российские ученые могут модифицировать существующие вакцины под штамм «омикрон» в течение двух недель. Об этом заявил в понедельник 6 декабря вице-президент РАН Владимир Стародубов. В то же время академик отметил, что пока необходимости в такой модификации нет.

Стародубов заявил, что не нужно предпринимать никаких новых действий в рамках предупреждения распространения коронавируса в связи с появлением штамма «омикрон».

«Никаких особых действий сейчас в отношении предосторожности и безопасности не надо», - цитирует Владимира Стародубова Интерфакс.

Академик объяснил, что сейчас ученые изучают новый штамм.

«Пока необходимости менять вакцину нет. Надо пользоваться теми вакцинами, которые существуют. А если будут выявлены какие-то особенности у этого штамма, то наши специалисты за пару недель подготовят вариант вакцины, которая будет более сильной. Но пока нет ничего особенного, ничего страшного и тем более вызывающего панику, нет», - сказал Владимир Стародубов.

Прежними остаются как профилактика инфекции, так и схемы лечения, добавил он.

В то же время Сирил Рамафоса, президент ЮАР, где впервые был обнаружен вариант «омикрон», призвал своих соотечественников немедленно вакцинироваться.

Ранее на kp.ru сообщалось, что омикрон-вариант коронавируса обнаружили у двоих россиян, прилетевших из Африки.