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Политика6 декабря 2021 13:42

Путин обсудил с премьером Индии ситуацию в Афганистане

Глава государства обратил внимание на терроризм и проблему наркотиков
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин обсудил с премьером Индии ситуацию в Афганистане

Путин обсудил с премьером Индии ситуацию в Афганистане

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили афганскую проблему. Российский лидер высказал в ходе беседы обеспокоенность в связи с событиями в Афганистане.

«Нас беспокоит все, что связано с терроризмом и борьбой с ним, так же как с наркотиками, с организованной преступностью. В этой связи нас не может не беспокоить ситуация в Афганистане», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что России и Индия активно сотрудничают на международной арене и по многим вопросам позиции двух стран совпадают.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский президент заявил, что движение «Талибан»* контролирует ситуацию в Афганистане.

Напомним, в понедельник, 6 декабря, глава государства находится с визитом в Индии, где встречается с премьером страны Нарендрой Моди.

*Запрещенная в Россиии террористическая организация