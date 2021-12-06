Путин обсудил с премьером Индии ситуацию в Афганистане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили афганскую проблему. Российский лидер высказал в ходе беседы обеспокоенность в связи с событиями в Афганистане.

«Нас беспокоит все, что связано с терроризмом и борьбой с ним, так же как с наркотиками, с организованной преступностью. В этой связи нас не может не беспокоить ситуация в Афганистане», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что России и Индия активно сотрудничают на международной арене и по многим вопросам позиции двух стран совпадают.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский президент заявил, что движение «Талибан»* контролирует ситуацию в Афганистане.

Напомним, в понедельник, 6 декабря, глава государства находится с визитом в Индии, где встречается с премьером страны Нарендрой Моди.

*Запрещенная в Россиии террористическая организация