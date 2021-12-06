МИД ФРГ надеется, что переговоры Путина и Байдена помогут восстановить прозрачность в вопросе Украины Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Германии надеется, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена поможет восстановить прозрачность в вопросе вокруг Украины. Такое заявление в понедельник, 6 декабря, сделала представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Андреа Зассе.

Дипломат отметила наличие переговорных форматов, помогающих «вернуть транспарентность», приведя в пример «Нормандский формат» с участием России, Украины, Франции и Германии.

«Мы всегда давали понять, что считаем важными переговоры в таких форматах … Мы надеемся, что завтрашний разговор между президентом Путиным и президентом Байденом станет вкладом в то, что будет найден путь к таким переговорам», - заявила представитель МИД ФРГ.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что лидеры США и России проведут разговор в режиме видеоконференции во вторник, 7 декабря, а также выразили надежду, что предстоящая беседа дух лидеров «будет достаточно обстоятельная». Как писал сайт kp.ru, Байден отметил, что рассчитывает на «долгий разговор» с российским коллегой. Путин также сообщил о планах обсудить «красные линии» в контексте ситуации на Украине.