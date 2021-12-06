Риелторы назвали цену самой дешевой квартиры в "Москва-Сити"

Исследование: самое дешевое жилье в "Москва-Сити" обойдется в 23,2 миллиона рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты агентства Skolkovo Realty рассказали, что самое дешевое жилье в международном деловом центре "Москва-Сити" обойдется в 23,2 миллиона рублей.

Объект находится в комплексе "Империя Тауэр" и представляет собой апартаменты в 36 квадратных метров на 40-м этаже, сообщает Lenta.ru

А вот самый дорогой вариант находится на 91-м этаже небоскреба "Башня Федерация". Его площадь составляет 2,2 тысячи квадратных метров с ценой 2,6 миллиарда рублей.

Самым крупным арендатором помещения в деловом центре является компания "Яндекс". Объект с площадью 21 тысяча квадратных метров находится в бизнес-центре Neva Towers, сообщает ФАН.

Ранее сообщалось, что в "Москва-Сити" до 2024 года возведут пять новых башен. Строить новые объекты будут за счет частных инвесторов, передает телеканал "360"