Папа Римский заявил о желании встретиться с патриархом Кириллом в Москве Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск готов встретиться в Москве с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом понтифик заявил в ходе пресс-конференции.

«Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы», – сказал глава Римской католической церкви.

По словам Папы Римского, на следующей неделе к нему должен приехать глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Во время этой встречи будет обсуждаться возможная встреча Франциска с патриархом Кириллом.

Как писал сайт kp.ru, патриарх Московский и Папа Римский готовятся провести личную встречу. Скорее всего, дата и место события будут озвучены примерно за неделю до его проведения. По мнению митрополита Илариона, важен не столько сам факт встречи, сколько то, о чем будут общаться главы двух церквей и то, к чему они придут в ходе диалога.