Подмосковные спасатели напомнили об опасности выхода на лед Фото: Андрей АБРАМОВ

В пресс-службе ГКУ МО "Мособлпожспас" рассказали, что подмосковные спасатели проверили толщину льда на сорока пяти водоемах и провели разъяснительные беседы с любителями активного отдыха и рыбалки.

"Выходить на неокрепшую ледяную кромку еще очень рано, любая такая прогулка смертельно опасна", - цитирует начальника ведомства Геннадия Пестова интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сообщается, что толщина льда на областных водоемах варьируется от нуля до семи сантиметров, лед промерз неравномерно.

Ранее сайт KP.ru рассказывал про молодого парня, который спас девочку, провалившуюся под лед.

"Девочка по глупости убежала от парней на лед. Смогла выбежать довольно далеко. А затем лед треснул и она провалилась. Ей было глубоко, и она успела даже воды наглотаться. Мой Ваня кинулся за ней, стал ее вытаскивать. Он смог выкинуть ее на лед, потом стал сам выбираться", - рассказала мама подростка Светлана.