Первая в Европе женщина-командир МКС Саманта Кристофоретти готовится к полету в России Фото: Shutterstock

Саманта Кристофоретти из Италии начала в России подготовку к полету на Международную космическую станцию. Она станет первой женщиной-командиром из Европы.

Как сообщил на заседании российско-итальянского совета по сотрудничеству министр промышленности и торговли Денис Мантуров, тренировки проходят в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. Кристофоретти должна возглавить 68-ю экспедицию на МКС, сказал глава Минпромторга РФ.

Итальянка полетит в космос во второй раз в жизни. Вместе с ней на МКС отправятся астронавты НАСА Кьелл Линдгрен и Боб Хайнс. Космическая миссия стартует с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида в 2022 году. Астронавты полетят на корабле Crew Dragon.

Как писал сайт kp.ru, ранее в NASA рассказали, что российский космонавт может полететь в космос на Crew Dragon в 2022 году.