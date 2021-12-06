Собака умерла от перелома позвоночника после чистки зубов в зооклинике Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хозяин йоркширского терьера Сергей готовится подать в суд на зооклинику в Ясеневе, которая во время чистки зубов сломали собаке позвоночник.

"Мы проконсультировались со специалистами, которые пояснили, что если чистку зубов проводят неопытные врачи, то такие травмы у йорков нередки. По всей вероятности, когда Яше поднимали верхнюю челюсть, то не рассчитали сил. А ведь врачи должны были знать об этой особенности у данной породы. Но клиника вину не признает", – рассказал Сергей сайту mk.ru.

Животному провели экстренную операцию, но спасти Яшу не удалось.

Хирург Сергей Нестеренко в беседе с изданием предположил, что собака упала с операционного стола и посоветовал хозяину запросить камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что сибирячка избила ветврача, узнав о смерти вислоухого кота-шотландца. Животное не перенесло анестезии и умерло после кастрации.