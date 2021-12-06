Самарская область презентовала свои перспективные проекты в ООН

Губернатор Самарской области затронул актуальные вопросы в своем выступлении.

6 декабря 2021 года в здании отделения ООН в Женеве состоялась презентация Самарской области, в рамках доклада седьмого издания РАС ООН «Регионы России и цели устойчивого развития ООН». Самарская области стала четвертым регионов России, кому доверили представить перспективные проекты на столь авторитетной площадке. Ранее с презентациями выступали Москва, Свердловская область и республика Татарстан.

О возможностях и достижениях Самарского региона, а также о реализуемых на территории проектах, в том числе и международных, в режиме ВКС рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Хочу выразить признательность за оказанную честь представлять мою любимую родину – Самарскую область перед такой уважаемой аудиторией, - сказал в начале своего выступления Дмитрий Азаров.

Губернатор Самарской области во время выступления поднял вопросы экологии, социальной поддержки, рассказал о развитии сельского хозяйства, а также спорте и туризме в регионе. После начала пандемии коронавируса Самарская область стала первой, кому выпала честь начать налаживать сотрудничество с партнерами РАС ООН. Губернатор рассказал о борьбе с пандемией в Самаре.