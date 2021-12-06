Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Донбассе Фото: сайт офиса Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Донбассе. Его визит состоялся в День Вооруженных сил страны.

«Глава государства пообщался с военнослужащими и вручил им ценные подарки. Также президент вручил пятерым военнослужащим государственные награды», – сообщается на сайте офиса Зеленского.

В ходе беседы с украинскими военными президент республики заявил, что с «такими людьми, как они, Украина обязательно победит». Он призвал военнослужащих беречь себя, чтобы «иметь возможность рассказать потомкам о героизме украинской армии».

Как писал сайт kp.ru, ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе одной из самых серьезных с 2014 года.

Напомним, глава Совбеза Росии Николай Патрушев призвал США убедить Украину прекратить обстрелы Донбасса.