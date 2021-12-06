Полпред президента РФ Трутнев исключил сдачу Курильских островов в аренду

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев Фото: Евгения ГУСЕВА

Речи о передаче Курильских островов в аренду быть не может, заявил полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Никакого разговора о сдаче каких-либо островов в аренду быть не может. Курильские острова были и будут территорией Российской Федерации», – передает слова Трутнева пресс-служба аппарата полпреда.

По словам представителя российского президента, все земельные участки под реализацию инвестиционных проектов на Курилах будут распределяться под контролем правительственной комиссии.

Напомним, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что после введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны они не будут офшорной территорией. По словам премьер-министра, налогом на добавленную стоимость не будут облагаться импортируемые из третьих стран товары.

Как сообщил глава правительства, компаниями, желающим вести бизнес на Курилах, будут освобождены от практически всех видов налогов на 20 лет. Кроме того, страховые взносы для них снизят до 7,6%.