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Здоровье6 декабря 2021 15:14

В администрации президента РФ назвали позицию антиваксеров стратегией по уничтожению народа

Высказывания антиваксеров реализуют стратегию по уничтожению народа, заявил сотрудник администрации президента Сергей Новиков
Мария ПАВЛОВА
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Антиваксеры продвигают стратегию уничтожения российского народа, заявил сотрудник Администрации президента РФ.

Антиваксеры продвигают стратегию уничтожения российского народа, заявил сотрудник Администрации президента РФ.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стратегией по уничтожению народа назвал действия антиваксеров начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков. Такое заявление он сделал в понедельник 6 декабря, выступая на всероссийском семинаре «Без срока давности-2021». Прямая трансляция семинара ведется на YouTube.

«Сегодня антиваксеры забрасывают нам тезисы о том, что вакцина пусть еще себя сначала оправдает, а между тем каждый день будет умирать тысяча человек. Считается, что это демократия, свободное выражение собственного мнения. Нет, это стратегия по уничтожению народа, и мы просто должны это знать», - сказал Новиков.

Ранее на kp.ru сообщалось, что врачи 11 российских больниц предложили противникам вакцинации лично посетить ковидные отделения.

О том, как современные антиваксеры повторяют ошибки прошлого, читайте здесь.