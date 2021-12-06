В Индии нарастят производство автоматов Калашникова до 600 тысяч Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Индия подписали новый контракт на производство автоматов Калашникова. На совместном предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited изготовят более 600 тысяч автоматов АК-203 калибра 7,62 мм.

«В Дели был подписан контракт на поставку Министерству обороны Индии более 600 тысяч автоматов АК-203, произведенных в Индии», – передает ТАСС сообщение пресс-службы группы компаний «Калашников».

Как рассказали в компании, российские и индийские специалисты провели большую подготовительную работу. В ее рамках они оптимизировали технологические параметры производства, которое будет налажено в течение ближайших месяцев.

Как писал сайт kp.ru, в марте 2019 года в Индии открылся завод по производству автоматов Калашникова. Премьер-министр страны Нарендра Моди отметил, что совместное индийско-российское предприятие будет содействовать развитию потенциала вооруженных сил Индии и укреплению ее национальной безопасности.