Песков заявил, что в отношениях России и США сложились «авгиевы конюшни»

Песков сомневается в прорыве в отношениях России и США после переговоров Путина и Байдена Фото: ТАСС

Прорыва в отношениях России и Соединенных Штатов после переговоров президентов двух стран сложно ожидать, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря российского лидера, в отношениях Москвы и Вашингтона такие «авгиевы конюшни», что несколько часов диалога не «расчистят» их.

«Очень сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные авгиевы конюшни сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так за несколько часов беседы вряд ли возможно», – сказал Песков в эфире «Первого канала».

Представитель Кремля призвал не предаваться «экзальтированным и эмоциональным» ожиданиям от встречи двух лидеров. Несмотря на печальное состояние двусторонних отношений, в них наблюдается оживление, отметил он.

Напомним, лидеры США и России проведут разговор в режиме видеоконференции во вторник, 7 декабря. Как писал сайт kp.ru, американский президент Джо Байден отметил, что рассчитывает на долгий разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Глава РФ сообщил о планах обсудить «красные линии» в контексте ситуации на Украине.