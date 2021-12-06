Россия и Индия планируют восстановить авиарейсы до допандемийного уровня

Российский и индийский лидеры рассмотрят восстановление допандемийного уровня авиаперевозок между двумя странами. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Наренда Моди согласились рассмотреть вопрос о восстановлении прямых пассажирских и грузовых рейсов между Российской Федерацией и Индией до уровня, предшествовавшего пандемии. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам XXI российско-индийского саммита «Россия – Индия: партнёрство во имя мира, прогресса и процветания»

«Стороны положительно оценили принятые компетентными органами меры по эвакуации граждан и транспортировке критически важного оборудования и медикаментов. Они отметили, что договоренность о возобновлении взаимного воздушного сообщения на том этапе удовлетворила потребности в поездках граждан двух стран.», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента РФ.

Владимир Путин прилетел в Дели на встречу с Нарендой Моди в понедельник, 6 декабря. Встреча российского и индийского лидеров проходила в формате «тет-а-тет», как сообщалось на kp.ru.