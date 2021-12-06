Песков назвал условие для решения украинского кризиса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Решение украинского кризиса возможно только при условии гарантий того, что Украина не нападет на самопровозглашенные республики Донбасса, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Снять напряженность можно только одним путем – понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовыми методами», – сказал пресс-секретарь президента России в эфире «Первого канала».

Как писал сайт kp.ru, российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил его внимание на применение Украиной ударных беспилотников Bayraktar в Донбассе.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина активно стягивает тяжелое вооружение к Донбассу. По мнению дипломата, украинские власти становятся «все более и более наглыми» по отношению к России и Минским договоренностям.