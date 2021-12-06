Самарская область с успехом была представлена на площадке ООН в Женеве

Самарскую область презентовали на площадке ООН

6 декабря 2021 года на площадке ООН в Женеве состоялась презентация Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров в режиме ВКС рассказал о достижениях Самарского края, представив Седьмое издание Доклада программы «Регионы России и цели устойчивого развития ООН». Самарская область стала четвертым российским регионом, которому доверили представлять перспективные проекты, в том числе международные.

Представители международной общественной организации отметили перспективность Самарской области, правительство которой проводит передовые устойчивые проекты, адаптирует существующие процессы к целям устойчивого развития.

- Самарская область – это опорный регион России с уникальным человеческим, природным, ресурсным, экономическим и инновационным потенциалом, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона рассказал в своем докладе о достижениях региона. Так, улучшилась экология – за последние 10 лет благодаря применению наилучших доступных технологий выбросы в атмосферу сократились на 17,5%.Кроме того, в регионе работает Жигулевская ГЭС, солнечная электростанция, а уже в 2023 году начнет работать ветропарк.

На территории Самарской области успешно функционирует особая экономическая зона, а также технопарки. Развивается среднее и малое предпринимательство. Укреплению экономических и гуманитарных связей между Европой и Азией будет способствовать международный транспортный коридор «Европа – Западный Китай», часть которого пройдет через Самарскую область.

Кроме того, в Самарской области уделяется особое внимание социальным аспектам, образованию и науке, а также туризм и спорт. Первый заместитель председателя международной общественной организации «Российская ассоциация содействия ООН» Алексей Борисов отметил, что Самарская область является одним из самых передовых регионов России, поэтому ООН готов и дальше сотрудничать и помогать в реализации масштабных проектов.