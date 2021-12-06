Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Названы самые высокооплачиваемые вакансии Москвы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В декабре самой высокооплачиваемой вакансией, которую предлагали работодатели в Москве, стал архитектор микросервисов. Специалисту в этой области предлагают зарплату от 400 000 рублей.

«В обязанности специалиста входит создание целевой архитектуры, формирование цифровых артефактов концептуальной архитектуры, ответственность за разработку командами детальной архитектуры всех аспектов», - рассказали ТАСС в сервисе по поиску работы «Работа.ру».

Вторую позицию в рейтинге московских вакансий декабря занимает программист мобильных приложений, которому предлагают зарплату от 380 тысяч рублей. На третьем – няня-гувернантка. Няня-гувернантка с высшим педагогическим образованием может получить 360 тысяч рублей в месяц. Такую зарплату предлагают за обеспечение полного ухода и образования шестилетнего и десятилетнего детей.

Около 300 тыс. руб. предлагают кандидату на должность технического директора рекламно-производственной компании, до 250 тыс. руб. - врачу-косметологу и сервисному инженеру. Стоматолог-ортопед, мастер по камню и маркетолог могут претендовать на зарплату порядка 200 тысяч рублей.

Ранее на kp.ru сообщалось, что за январь - июнь текущего года реальные зарплаты россиян выросли на 3,4 процента в годовом выражении, средняя зарплата составила 58 782 рубля.