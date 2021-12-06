Путин пригласил премьера Индии Моди на российско-индийский саммит в РФ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время визита в Индию пригласил премьер-министра республики Нарендру Моди в РФ, предложив принять участие в российско-индийском саммите.

«Президент Путин поблагодарил премьер-министра Моди за любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации в Нью-Дели. Он пригласил премьер-министра посетить Россию в следующем году для участия в XXII ежегодном российско-индийском саммите», – сказано на сайте Кремля.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 6 декабря, Путин совершил визит в Индию, где встретился с премьером страны Нарендрой Моди.

В ходе разговора политики обсудили афганскую проблему. Российский лидер высказал обеспокоенность в связи с событиями в Афганистане. Путин также заявил, что Россия относится к Индии как к великой державе с дружественным народом, а отношения двух государств развиваются и устремлены в будущее.