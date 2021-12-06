ВОЗ заявила о росте смертности от малярии из-за пандемийных сбоев в здравоохранении

Из-за вызванных пандемией сбоев в работе медслужб в 2020 году в мире увеличилась смертность от малярии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВОЗ заявила, что из-за вызванных пандемией сбоев в работе здравоохранения в мире выросла смертность от малярии. По данным доклада Всемирной организации здравоохранения, опубликованного в понедельник 6 декабря, в 2020 году по этой причине от малярии умерли около 47 тысяч человек.

Всего в мире в 2020 году, по данным ВОЗ, около 241 млн человек заболели малярией. Около 627 тысяч умерли от этой болезни (на 69 тысяч больше, чем в 2019 году).

«Около двух третей этих дополнительных смертей (47 тыс.) были связаны со сбоями во время пандемии в мероприятиях по предотвращению малярии, ее диагностированию и лечению», - отмечается в докладе.

Ранее на kp.ru сообщалось, что специалисты предупреждали о возможности возрождения ряда затухающих заболеваний из-за того, что все силы во время пандемии коронавирусной инфекции брошены на борьбу с COVID-19. Среди них назывались лихорадка Эбола, корь, менингит, желтая лихорадка, холера. Также речь шла о том, что симптомы малярии и ковида могут быть легко спутаны, что вызовет дальнейшее распространение обоих заболеваний.