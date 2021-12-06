ЦИАН запретил дискриминацию в объявлениях о сдаче жилья

Сервис по продаже и аренде жилья запретил дискриминирующие объявления. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Сервис объявлений о продаже и аренде жилья ЦИАН запретил своим клиентам употреблять в объявлениях формулировки, прямо или косвенно дискриминирующих кого-либо. Об этом говорится в сообщении на сайте сервиса.

«Текст объявления не должен содержать прямой и косвенной дискриминации, а также притеснения лица и побуждения к дискриминации, основываясь на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)», - разъясняет ЦИАН.

Сервис предлагает до 1 февраля 2022 года отредактировать уже размещенные на нем объявления. Если же клиенты не сделают этого, после 1 февраля сервис оставляет за собой право самостоятельно вычеркивать из объявлений фразы типа «сдам комнату девушке славянской национальности».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискриминация россиян, не вакцинированных от коронавируса, неминуема.