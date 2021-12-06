Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что Виктор Бут не должен был провести в американской тюрьме ни дня

Автопортрет Виктора Бута, сделанный им в американской тюрьме, представлен на выставке в Москве. Фото: Александр БОЙКО

Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что российский предприниматель Виктор Бут, приговоренный в США к 25 годам тюрьмы по обвинению в торговле оружием, не должен был провести в заключении ни дня. По мнению Марии Бутиной, процесс над россиянином использовали в качестве демонстрации силы.

«Невозможно доказать невиновность, если доказательства никому не интересны. Когда человек используется просто в качестве демонстрации силы, причем какого-то звериного оскала. Я сейчас говорю, конечно же, об американском правосудии», - сказала Бутина во время открытия выставки тюремных рисунков Виктора Бута.

Депутат выразила надежду на возможность решения вопроса об освобождении Бута.

«Тем не менее, я очень рассчитываю, что были уже озвучены нашим руководством, и, я уверена, много мы не знаем - ведутся постоянные переговоры о возможности политического решения этого вопроса, обмена. Я считаю, что человек не должен был там провести ни один день, но 13,5 лет... Этого уже точно достаточно», - резюмировала Мария Бутина.

Выставка тюремных рисунков Виктора Бута открылась в Общественной палате России. Рисунки предоставила его супруга Алла Бут.

Алла Бут также выразила надежду, что судьба российских заключенных в США может решиться во время встречи Владимира Путина с Джо Байденом.