CNN: США рассматривают новые санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России, чтобы сдержать планы Москвы по «вторжению» на Украину, рассказали источники, знакомые с переговорами американских чиновников.

По информации CNN, ограничения могут быть введены против ближайшего окружения президента России Владимира Путина и энергетических компаний. В качестве более серьезного удара по РФ рассматривается ее отключение от международной платежной системы SWIFT, кроме того, меры могут коснуться внешнего долга России.

«Мы составили чертовски агрессивный пакет санкций», – цитирует телеканал высокопоставленного чиновника. президе

Как сообщили официальные лица администрации президента, США обсуждают новые санкции с европейскими странами, имеющими тесные экономические связи с Москвой. Вероятно, они будут направлены против основных российских олигархов, ограничивая их возможности путешествовать и перекрывая доступ к американским банковским системам, заявляется в публикации. При этом у Вашингтона есть опасения, что Россия примет ответные меры против США или их союзников, говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, ранее Financial Times опубликовала статью о том, что США снабдили страны Европейского союза и НАТО разведданными и убедили их в том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В публикации говорится, что дипломатическое взаимодействие, а также решение Вашингтона распространить разведданные помогли убедить некоторые скептические настроенные страны, в том числе Германию, в том, что Кремль может скоро направить свои войска на Украину.