Российский Красный Крест собрал более 96 миллионов рублей для пострадавших при взрыве в шахте «Листвяжная» Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Российский Красный Крест (РКК) собрал более 96 миллионов рублей для оказания помощи семьям пострадавших и погибших во время взрыва в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Сбор средств закрыт

«Для распределения средств будет создана специальная комиссия с участием региональных органов власти и общественности. Полная сумма принятых и обработанных платежей на 15:30 составила 96 020 131 рубль», – сообщается на сайте РКК.

Деньги будут направлены на решение индивидуальных потребностей, отметили председатель организации Павел Савчук. Кроме того, пострадавшим окажут психосоциальную поддержку.

Как писал сайт kp.ru, ранее правительство РФ выделило более 76 млн рублей на выплаты семьям погибших и пострадавших в шахте «Листвяжная».

Напомним, утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков, начался пожар и сильное задымление. 51 человек, включая пятерых спасателей, погибли. Количество пострадавших в результате взрыва и последующего задымления возросло уже до 83 человек.