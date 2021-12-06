Дмитрий Орлов: губернатор Самарской области «наводит мосты» сотрудничества с партнерами в ООН

Дмитрий Азаров заручился доверием со стороны Правительства России и международных партнеров

6 декабря 2021 года на площадке ООН в Женеве в формате видеоконференции состоялась презентация Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров рассказал представителям общественной организации о достижениях региона и о перспективных проектах, реализующихся на территории Самарской области. Политолог Дмитрий Орлов прокомментировал выступление главы Самарской области и отметил, что Дмитрий Азаров «наводит мосты» сотрудничества с партнерами.

- Глава Самарской области эффективно продвигает интересы региона. Сама тема наведения мостов: инфраструктурных, коммуникационных, внешнеполитических - очень близка Дмитрию Азарову. Он неоднократно доказывал свою способность привлекать в регион стратегические проекты, инвестиции, в том числе иностранные, отстаивать интересы региона на всех уровнях, находить решения сложных задач, - отметил политолог.

По словам Дмитрия Орлова то, что Самарская область стала первым российским регионом, представляющим стратегические проекты, свидетельствует о доверии Кремля и уважении со стороны международных партнеров. Кремль ставит много задач перед губернаторами и спрашивает потом с них сурово. Те, кто работает эффективно, кому доверяют – получает значительную поддержку со стороны правительства.