Суд признал законным внесение телеканала «Дождь»* в реестр СМИ-иноагентов Фото: REUTERS

Замоскворецкий суд Москвы оставил в силе решение Министерства юстиции России о включении телеканала «Дождь» в реестр СМИ-иностранных агентов.

«Жалоба телеканала о включении его в реестр СМИ-иноагентов отклонена», – передает ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Телеканал может обжаловать решение суда, пока оно не вступило в силу.

Как писал сайт kp.ru, в августе 2021 Министерство юстиции России внесло телеканал «Дождь»* в реестр СМИ-иноагентов. Тогда же в спискок было включено издание «Важные истории»*.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Центрального избирательного комитета Эллой Памфиловой заявил, что закон и СМИ-иностранных агентах не должен нарушать права граждан России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что считает оправданным закон об иностранных агентах для защиты интересов России в условиях, когда на мировой арене нарушаются нормы дипломатии.

*Организации, признанные в России СМИ-иноагентами